Смоленские предприниматели получили награды

СЕГОДНЯ 13:15 2019-05-24T13:15:15+03:00

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Смоленским предпринимателям вручили награды, сообщает пресс-служба главы региона, и поблагодарили за вклад в развитие экономики региона.

Награждение представителей бизнеса прошло на Форуме «День предпринимателя», который прошел накануне их профессионального праздника.

- Наш регион имеет все ресурсы и возможности для того, чтобы развиваться. И совсем не случайно по итогам 2017 года Смоленская область в числе пяти регионов была отмечена Агентством стратегических инициатив как самый успешный регион по развитию малого и среднего предпринимательства, - заметил на Форуме губернатор Алексей Островский, обратив внимание, что лучшие практики бизнесменов отмечены на самом высоком государственном уровне. Недавно пятеро смолян стали победителями и лауреатами Национальной премии «Немалый бизнес» и федеральной премии Бизнес-Успех, получив возможность лично пообщаться с главой нашего государства.

ИСТОЧНИК KP.RU