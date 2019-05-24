2019-05-24T13:15:15+03:00
Общество

Смоленские предприниматели получили награды

Бизнесменов поблагодарили за вклад в развитие экономики региона
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Поделиться:
ФОТО: пресс-служба администрации Смоленской области.ФОТО: пресс-служба администрации Смоленской области.
Изменить размер текста:

Смоленским предпринимателям вручили награды, сообщает пресс-служба главы региона, и поблагодарили за вклад в развитие экономики региона.

Награждение представителей бизнеса прошло на Форуме «День предпринимателя», который прошел накануне их профессионального праздника.

- Наш регион имеет все ресурсы и возможности для того, чтобы развиваться. И совсем не случайно по итогам 2017 года Смоленская область в числе пяти регионов была отмечена Агентством стратегических инициатив как самый успешный регион по развитию малого и среднего предпринимательства, - заметил на Форуме губернатор Алексей Островский, обратив внимание, что лучшие практики бизнесменов отмечены на самом высоком государственном уровне. Недавно пятеро смолян стали победителями и лауреатами Национальной премии «Немалый бизнес» и федеральной премии Бизнес-Успех, получив возможность лично пообщаться с главой нашего государства.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Смоленске задержан сотрудник МКУ «Строитель»
В Смоленске загорелся грузовик с прицепом
В Смоленске трамваи пойдут по-новому с 27 мая
Поиски смоленского подростка Влада Бахова продолжат на выходных
В Смоленской области откроют для купания новый пляж
В Починковском районе откроют Дом культуры
Глава Смоленска раскритиковал «Квадру» за раскопы после ремонта сетей
Глава Смоленска потребовал разобраться с очередью в детские сады
В Смоленской области застрелили молодого мужчину
В Смоленске мотоциклист получил травмы после ДТП с автоледи
В Смоленске может закрыться Хозрасчетная поликлиника
В Смоленской области ищут свидетелей смертельного ДТП
В Смоленской области сгорел BMW
В Смоленске ребенок получил травму на качелях
В Смоленске из-за ремонта ограничат движение транспорта по Трамвайному проезду
В Смоленской области найдены новые месторождения полезных ископаемых
Улицу Чернышевского отремонтируют в Смоленске
В Смоленской области ликвидируют миграционные пункты
В Смоленске планируют создать центр для молодежи