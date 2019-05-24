2019-05-24T14:00:25+03:00
Общество

В Смоленске отметят День пограничника

Праздничные мероприятия затянутся на два дня
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Зрелищная часть праздника пройдет на Владимирской набережной.Зрелищная часть праздника пройдет на Владимирской набережной.
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В Смоленске отметят День пограничника: праздничные мероприятия затянутся на два дня, сообщает пресс-служба ПУ ФСБ РФ по Смоленской области.

В этом году виновники торжества отметят 101-ю годовщину со дня образования Пограничной службы в городе Смоленске.

- 27 мая в 19.00 на Владимирской набережной пройдет акция с церемонией поднятия флага Пограничной службы. Во время проведения мероприятия запланированы показательные выступления сотрудников Погрануправления, которые покажут приемы рукопашного боя, служебных собак, используемых в охране границы, - рассказали в пресс-службе. - А 28 мая в 10.00 запланирован митинг и концерт у кинотеатра «Октябрь». После торжественной части колонна участников пройдет по маршруту: площадь Победы – Сквер Памяти Героев – ул. Октябрьской Революции – ул. Коммунистическая – памятник Воинам - пограничникам. Также участники остановятся у Вечного огня, где возложат цветы и устроят минуту молчания.

ИСТОЧНИК KP.RU

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