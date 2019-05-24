В колонии Смоленской области готовятся снять первый урожай овощей

СЕГОДНЯ 15:45 2019-05-24T15:46:24+03:00

Две круглогодичных теплицы установлены в исправительном учреждении №5

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В колонии-поселении Смоленской области готовятся снять первый урожай овощей, сообщила начальник пресс-службы УФСИН России по Смоленской области Валентина Солодчук. В исправительном учреждении №5 установлены две круглогодичных теплицы. За сезон планируется собрать около 400 килограммов помидоров.

- Рассада была высажена после новогодних праздников. Их сорта подбирались таким образом, чтобы обеспечить постепенное созревание плодов, - рассказала представитель УФСИН.

Первая партия томатов практически готова к поставке в магазин при учреждении, где их смогут купить как осужденные, отбывающие здесь наказание, так и жители города Десногорска.

В УФСИН говорят о высоком качестве продукции, ее экологичности и приемлемой цене.

Кроме того, работа в теплицах позволяет осужденным проводить время с пользой и благодаря вознаграждению выплачивать материальный ущерб от совершенных ими преступлений.

ИСТОЧНИК KP.RU