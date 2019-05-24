В колонии Смоленской области готовятся снять первый урожай овощей
В колонии-поселении Смоленской области готовятся снять первый урожай овощей, сообщила начальник пресс-службы УФСИН России по Смоленской области Валентина Солодчук. В исправительном учреждении №5 установлены две круглогодичных теплицы. За сезон планируется собрать около 400 килограммов помидоров.
- Рассада была высажена после новогодних праздников. Их сорта подбирались таким образом, чтобы обеспечить постепенное созревание плодов, - рассказала представитель УФСИН.
Первая партия томатов практически готова к поставке в магазин при учреждении, где их смогут купить как осужденные, отбывающие здесь наказание, так и жители города Десногорска.
В УФСИН говорят о высоком качестве продукции, ее экологичности и приемлемой цене.
Кроме того, работа в теплицах позволяет осужденным проводить время с пользой и благодаря вознаграждению выплачивать материальный ущерб от совершенных ими преступлений.
ИСТОЧНИК KP.RU