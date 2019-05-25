2019-05-25T08:23:24+03:00
Общество

Сроки отключения горячей воды в Смоленске продлили

Коммунальщики столкнулись с большим объемом работ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Поделиться:
ФОТО: Смоленский филиал ПАО «Квадра».ФОТО: Смоленский филиал ПАО «Квадра».
Изменить размер текста:

Сроки отключения горячей воды в Смоленске продлили, сообщают сотрудники смоленского филиала ПАО «Квадра». Речь идет о жителях улиц Шевченко, Тенишевой, Крупской, Твардовского и прилегающим к ним (полный список адресов можно найти здесь).

По словам сотрудников компании, изменения связаны с тем, что коммунальщики столкнулись с большим объемом работ, чем ожидали.

- К сожалению, отложить ремонт «на потом» – никак нельзя: в ближайшие дни мы полностью заменим ветхие участки, положив там новые трубы, – пояснил управляющий директор филиала Андрей Кулаев, принося извинения за неудобства.

Ранее глава Смоленска Андрей Борисов раскритиковал «Квадру» за раскопы после ремонта сетей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Смоленске отметили «Студенческую весну-2019»
В Смоленске до 30 октября перекроют Беляева
В колонии Смоленской области готовятся снять первый урожай овощей
В Смоленске отметят День пограничника
Смоленские предприниматели получили награды
В Смоленске задержан сотрудник МКУ «Строитель»
В Смоленске загорелся грузовик с прицепом
В Смоленске трамваи пойдут по-новому с 27 мая
Поиски смоленского подростка Влада Бахова продолжат на выходных
В Смоленской области откроют для купания новый пляж
В Починковском районе откроют Дом культуры
Глава Смоленска раскритиковал «Квадру» за раскопы после ремонта сетей
Глава Смоленска потребовал разобраться с очередью в детские сады
В Смоленской области застрелили молодого мужчину
В Смоленске мотоциклист получил травмы после ДТП с автоледи
В Смоленске может закрыться Хозрасчетная поликлиника
В Смоленской области ищут свидетелей смертельного ДТП
В Смоленской области сгорел BMW
В Смоленске ребенок получил травму на качелях
В Смоленске из-за ремонта ограничат движение транспорта по Трамвайному проезду
В Смоленской области найдены новые месторождения полезных ископаемых
Улицу Чернышевского отремонтируют в Смоленске
В Смоленской области ликвидируют миграционные пункты
В Смоленске планируют создать центр для молодежи