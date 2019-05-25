СЕГОДНЯ 08:23 2019-05-25T08:23:24+03:00

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Сроки отключения горячей воды в Смоленске продлили, сообщают сотрудники смоленского филиала ПАО «Квадра». Речь идет о жителях улиц Шевченко, Тенишевой, Крупской, Твардовского и прилегающим к ним (полный список адресов можно найти здесь).

По словам сотрудников компании, изменения связаны с тем, что коммунальщики столкнулись с большим объемом работ, чем ожидали.

- К сожалению, отложить ремонт «на потом» – никак нельзя: в ближайшие дни мы полностью заменим ветхие участки, положив там новые трубы, – пояснил управляющий директор филиала Андрей Кулаев, принося извинения за неудобства.

Ранее глава Смоленска Андрей Борисов раскритиковал «Квадру» за раскопы после ремонта сетей.

ИСТОЧНИК KP.RU