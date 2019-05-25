СЕГОДНЯ 08:34 2019-05-25T08:34:32+03:00

Главный праздник молодежи собрал около трех тысяч человек, говорят организаторы

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В Смоленске отметили «Студенческую весну-2019», сообщает пресс-служба губернатора Смоленской области. Главный праздник молодежи, который состоялся на площадке ДС «Юбилейный» собрал около трех тысяч человек, говорят организаторы.

Глава региона также принял в нем участие и вместе с супругой наградил лучшие творческие коллективы высших и средних учебных заведений региона.

Победу разделили два образовательных учреждения педколледж и государственный университет. Также звания лауреатов I, II и III степени были удостоены 66 участников фестиваля - солистов, дуэтов и творческих коллективов.

Хедлайнерами гала-концерта фестиваля стали известный рэп - исполнитель Кравц и топовые российские ди-джеи Slider & Magnit.

ИСТОЧНИК KP.RU