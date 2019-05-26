2019-05-26T10:57:21+03:00
Происшествия

Видео затопленного Смоленска появилось в интернете

Ливневые канализации справлялись с сильным потоком воду не на всех улицах
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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На Лавочкина из-за ремонта дороги песок и камни плыли по проезжей части.На Лавочкина из-за ремонта дороги песок и камни плыли по проезжей части.Фото: Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Видео затопленного Смоленска появилось в интернете, сообщает «Комсомольская правда» – Смоленск». Автомобилисты выложили в соцсети, как из-за сильного дождя некоторые улицы превратились в реки. Машинам было сложно проехать по улице Лавочкина, Витебскому шоссе, проспекту Гагарина, Багратиона, Нахимова и др. Ливневые канализации на них не справлялись с сильным потоком воды. А на Лавочкина из-за ремонта дороги песок и камни плыли по проезжей части.

Видео затопленного Смоленска появилось в сети.Виктория НИКОЛЬСКАЯ

ИСТОЧНИК KP.RU

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