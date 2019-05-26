СЕГОДНЯ 09:56 2019-05-26T10:57:21+03:00

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Видео затопленного Смоленска появилось в интернете, сообщает «Комсомольская правда» – Смоленск». Автомобилисты выложили в соцсети, как из-за сильного дождя некоторые улицы превратились в реки. Машинам было сложно проехать по улице Лавочкина, Витебскому шоссе, проспекту Гагарина, Багратиона, Нахимова и др. Ливневые канализации на них не справлялись с сильным потоком воды. А на Лавочкина из-за ремонта дороги песок и камни плыли по проезжей части.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1024" height="576" src="https://www.smol.kp.ru/video/embed/711033" frameborder="0"></iframe> Видео затопленного Смоленска появилось в сети.Виктория НИКОЛЬСКАЯ

ИСТОЧНИК KP.RU