В Смоленской области нашли пропавшую 14-летнюю девочку

СЕГОДНЯ 06:42 2019-05-27T09:28:37+03:00

Ребенок находился в лесу в деревне Хохлово. Поисковики обнаружили ее, когда на мобильном девочки остался один процент

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В Смоленской области завершены поиски пропавшей девочки, сообщает ПСО «Сальвар». Ребенка удалось найти, когда на телефоне оставался один процент.

Инцидент произошел поздним вечером 25 мая в деревне Хохлово. Поисковикам поступил сигнал о том, что 14-летняя девочка затерялась в лесу и ее не могут отыскать родные и знакомые.

По словам спасателей, быстрому поиску ребенка помогли грамотные действия мамы. Женщина сказала, чтобы дочь не уходила с того места, где она находится, потому что ее уже ищут. Так и произошло. Спасатели знали, что девочка находится у реки и отыскать ее не составило труда.

Единственное, что усугубило ситуацию, отмечают активисты, это то, что время от времени родня отчитывала ребенка по телефону за неосторожное поведение, поэтому аппарат быстро разряжался.

ИСТОЧНИК KP.RU