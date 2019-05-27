СЕГОДНЯ 07:02 2019-05-27T07:02:03+03:00

Сотрудники МЧС вывезли десятки пакетов с отходами, которые оставили люди после своего отдыха на водоеме

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В Смоленске на озере ТЭЦ-2 убрали мусор. Акцию провели сотрудники регионального ГИМС МЧС, сообщает пресс-служба учреждения. Спасатели вывезли десятки пакетов с отходами, которые оставили люди после своего отдыха на водоеме.

По словам пресс-службы учреждения, проведение акции «Чистый берег» уже давно стало традицией. Ее цель – поддержать порядок на водоемах и развить у людей чувство бережного отношения к природе.

- Работа по очистке берегов водоёмов региона продолжается.Если у кого-то из смолян есть желание присоединиться – дату, время и место проведения акции можно согласовать по телефону отдела безопасности людей на водных объектах ГУ МЧС России по Смоленской области - 8 (4812) 31-12-69.

ИСТОЧНИК KP.RU