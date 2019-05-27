СЕГОДНЯ 08:28 2019-05-27T08:28:38+03:00

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28 мая в Смоленске перекроют центр города, сообщает комитет по информационной политике администрации города. Ограничения в движении транспорта связаны с празднованием Дня пограничника.

Автомобилистов предупреждают, что с 11.00 до 13.00 будут перекрыты участки дорог от улицы Коммунистической до площади Ленина, от Октябрьской революции до Докучаева, от Барклая де Толли до Тухачевского. Автомобилистов просят заранее продумать пути объезда.

О том, как будут праздновать 101-й годовщину образования Пограничных войск и Дню пограничника, можно узнать здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU