СЕГОДНЯ 09:27 2019-05-27T09:27:00+03:00

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В Смоленской области прошло предварительное голосование «Единой России», сообщает пресс-служба реготделения партии. В регионе работал 51 избирательный участок.

По словам сотрудников пресс-службы, голосование прошло без нарушений.

- Смоляне выбирали кандидатов для последующего выдвижения на допвыборы в Смоленскую областную Думу по округу №24, допвыборы в Смоленский городской Совет по округу №4, а также в депутаты представительных органов муниципальных образований Смоленской области в 12 районах, - рассказали в пресс-службе.

Сообщается, что из лидеров предварительного голосования, тех, за кого отдали голоса жители области, будет формировать список кандидатов для выдвижения на выборы 8 сентября.

ИСТОЧНИК KP.RU