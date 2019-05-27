В Вязьме экс-директор завода задолжал работникам почти 3 млн рублей

СЕГОДНЯ 10:11 2019-05-27T11:35:32+03:00

Изменить размер текста: A A

В Смоленской области бывший директор завода задолжал работникам крупную сумму по зарплате, рассказала о результатах приема граждан в Вязьме и.о. руководителя СУ СК РФ по Смоленской области Анатолия Уханова старший помощник руководителя ведомства по взаимодействию со СМИ Наталья Зуева.

О проблеме с задержкой зарплаты рассказал коллектив ООО «ВЭТЗ-Рус».

По информации, официального представителя регионального следкома, людям не платили деньги с апреля по ноябрь 2018 года. Долг перед 60 работникам составил около 2,8 млн рублей.

- По результатам приема у Анатолия Уханова состоялся серьезный разговор с должником по заработной плате, которому разъяснены негативные последствия его безразличного отношения к работникам и их семьям, а также он предупрежден о применении к нему мер процессуального принуждения, - сообщила Наталья Зуева. - И.о. руководителя управления дал указание, согласно которому, если бывший директор в ближайшее время не примет мер по ликвидации задолженности, он будет задержан.

Также ведомство намерено ходатайствовать перед судом об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.

ИСТОЧНИК KP.RU