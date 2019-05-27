СЕГОДНЯ 11:44 2019-05-27T11:45:34+03:00

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В Смоленской области общежитие затапливает после сильных ливней, сообщают его жители в паблике «Подслушано в Рославле | #ПР» соцсети Вконтакте. Стены и полы после дождя сохнут 3-4 дня.

Жители дома №2 по улице Репина не знают куда обратиться, чтобы в доме сделали ремонт. Ведь подобная картина, когда вода доходит до первых этажей, по словам людей, не редкость.

- Стены красят и домофон поставили, а вот с этим морем по-моему и не собираются бороться, - пишут местные жители.

Ранее от сильного дождя многие улицы Смоленска превратились в «море». Ливневые канализации не справлялись с огромным потоком воды. А дорогу на Лавочкина и вовсе размыло: по проезжей части плыли песок и кирпичи.

ИСТОЧНИК KP.RU