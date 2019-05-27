2019-05-27T14:33:03+03:00
Общество

В Смоленской области стартовала основная волна сдачи ЕГЭ

Заявления на сдачу экзамена подали более 4,5 тыс. человек
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Поделиться:
ФОТО: пресс-служба администрации Смоленской области.ФОТО: пресс-служба администрации Смоленской области.
Изменить размер текста:

В Смоленской области стартовала основная волна сдачи ЕГЭ, сообщает пресс-служба областной администрации. Заявления на сдачу экзамена подали более 4,5 тыс. человек.

Первым делом, выпускники пройдут тестирования по географии и литературе. Обязательные экзамены по математике выпускники будут сдавать 29 мая (базовый и профильный уровни), по русскому языку – 3 июня.

По информации администрации, из предметов по выбору бывшие школьники выбирают обществознание, биологию, и физику.

- На территории региона открыто 49 пунктов проведения экзаменов, из них в учебных заведениях – 31, на дому у участников госэкзамена – 14, на базе регионального УФСИН – 4, - сообщили в пресс-службе.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Смоленске владельца участка на Гагарина заставили заплатить за вырубку деревьев
В Смоленске увольняют директора «Горводоканала»
В Смоленске железнодорожники провели открытый урок по безопасности для школьников
В Смоленске определен маршрут для велопарада
В Смоленской области общежитие затапливает после сильных ливней
В Вязьме экс-директор завода задолжал работникам почти 3 млн рублей
В Смоленской области прошло предварительное голосование
28 мая в Смоленске перекроют центр города
В Смоленске на озере ТЭЦ-2 убрали мусор
В Смоленской области нашли пропавшую 14-летнюю девочку
От удара молнии в Смоленской области сгорел жилой дом
Видео затопленного Смоленска появилось в интернете
В Смоленске отметили «Студенческую весну-2019»
Сроки отключения горячей воды в Смоленске продлили
В Смоленске до 30 октября перекроют Беляева
В колонии Смоленской области готовятся снять первый урожай овощей
В Смоленске отметят День пограничника