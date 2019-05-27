СЕГОДНЯ 14:33 2019-05-27T14:33:03+03:00

Заявления на сдачу экзамена подали более 4,5 тыс. человек

Изменить размер текста: A A

В Смоленской области стартовала основная волна сдачи ЕГЭ, сообщает пресс-служба областной администрации. Заявления на сдачу экзамена подали более 4,5 тыс. человек.

Первым делом, выпускники пройдут тестирования по географии и литературе. Обязательные экзамены по математике выпускники будут сдавать 29 мая (базовый и профильный уровни), по русскому языку – 3 июня.

По информации администрации, из предметов по выбору бывшие школьники выбирают обществознание, биологию, и физику.

- На территории региона открыто 49 пунктов проведения экзаменов, из них в учебных заведениях – 31, на дому у участников госэкзамена – 14, на базе регионального УФСИН – 4, - сообщили в пресс-службе.

ИСТОЧНИК KP.RU