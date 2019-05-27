В Смоленске железнодорожники провели открытый урок по безопасности для школьников

СЕГОДНЯ 15:04 2019-05-27T15:05:27+03:00

За последние семь лет в регионе произошло 5 случаев детского травматизма, 4 из них во время школьных каникул

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Железнодорожники Смоленского региона Московской железной дороги провели открытый урок по безопасности для учащихся начальных классов средней школы №24 города Смоленска, сообщает пресс-служба компании. Занятие организовано в рамках акции «Безопасные каникулы», в преддверии длительных летних каникул. В это время повышается риск детского травматизма, так как подростки проводят больше времени на улице, при этом не всегда контролируются взрослыми. За последние семь лет в регионе произошло 5 случаев детского травматизма, 4 из них во время школьных каникул.

Данная школа была выбрана не случайно: рядом с ней расположена железная дорога, которую детям ежедневно приходится переходить, и узловая железнодорожная станция Смоленск-Сортировочный.

В уроке безопасности приняли участие более 100 школьников, заместитель начальника Московской железной дороги Юрий Базаров, первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по вопросам семьи, женщин и детей Ольга Окунева, и.о. Смоленского транспортного прокурора Сергей Панченко.

Во время занятия ведущий инженер службы охраны труда Московской дирекции инфраструктуры Вадим Дедюхин и главный инженер Смоленской дистанции пути Михаил Косолапов в доступной и познавательной форме рассказали школьникам, почему железная дорога является зоной повышенной опасности и какие правила необходимо строго соблюдать, находясь на объектах железнодорожной инфраструктуры. Они обратили особое внимание ребят на то, что переходить пути можно только в специально оборудованных местах, при этом не слушать музыку в наушниках, не отвлекаться на гаджеты. Для закрепления знаний ребятам продемонстрировали специальные видеоролики и раздали буклеты-памятки. Также школьники проверили на практике, сколько времени им необходимо, чтобы пробежать 30 метров, которые поезд проходит всего за одну секунду.

Обращаясь к родителям и педагогам, заместитель начальника Московской железной дороги Юрий Базаров подчеркнул:

- Железная дорога – не место для игр, а игнорирование мер предосторожности – опасно для жизни. Важно, чтобы и родители соблюдали правила безопасного поведения на железнодорожном транспорте, подавая наглядный пример детям, - сказал Юрий Базаров.

По окончании мероприятия первый заместитель председателя Комитета Госдумы Ольга Окунева отметила, что благодаря таким профессиональным, интересным урокам, которые систематически проводятся в школах Смоленской области, ребята быстрее приобретут навыки безопасного поведения.

ИСТОЧНИК KP.RU