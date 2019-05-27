СЕГОДНЯ 17:10 2019-05-27T17:11:17+03:00

Изменить размер текста: A A

В Смоленске владельца участка на Гагарина заставили заплатить за вырубку деревьев, сообщает пресс-служба городской администрации. Собственник частной территории при обустройстве подъезда к будущей гостинице уничтожил 13 растений.

- Специалисты администрации проводят мониторинг публикаций в социальных сетях и стараются проработать каждую жалобу от граждан, - обращают внимание представители властей. – За вырубку деревьев владельца территории обязали оплатить компенсационное озеленение. Деньги уже поступили в бюджет города и будут направлены на высадку деревьев в том же районе.

В администрации говорят, что новые растения появятся вдоль проспекта Гагарина (от перекрестка с улицей Кирова до здания суда). Предполагается, что аллея по обе стороны улицы будет состоять из красных кленов.

ИСТОЧНИК KP.RU