2019-05-27T17:11:17+03:00
Общество

В Смоленске владельца участка на Гагарина заставили заплатить за вырубку деревьев

Собственник частной территории при обустройстве подъезда к будущей гостинице уничтожил 13 растений
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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ФОТО: ВКонтакте.ФОТО: ВКонтакте.
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В Смоленске владельца участка на Гагарина заставили заплатить за вырубку деревьев, сообщает пресс-служба городской администрации. Собственник частной территории при обустройстве подъезда к будущей гостинице уничтожил 13 растений.

- Специалисты администрации проводят мониторинг публикаций в социальных сетях и стараются проработать каждую жалобу от граждан, - обращают внимание представители властей. – За вырубку деревьев владельца территории обязали оплатить компенсационное озеленение. Деньги уже поступили в бюджет города и будут направлены на высадку деревьев в том же районе.

В администрации говорят, что новые растения появятся вдоль проспекта Гагарина (от перекрестка с улицей Кирова до здания суда). Предполагается, что аллея по обе стороны улицы будет состоять из красных кленов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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