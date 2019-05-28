СЕГОДНЯ 07:14 2019-05-28T07:14:16+03:00

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Лучшим воспитателем года в Смоленской области стала Татьяна Гевлич, сообщает паблик «Островский в эфире» соцсети ВКонтакте. Победитель конкурса работает в детском саду №13 «Солнышко» в Сафоново. Теперь Татьяна Гевлич будет представлять область на Всероссийском этапе состязания.

Награждение победителей конкурса «Воспитатель года - 2019» состоялось накануне, 27 мая, в стенах администрации региона. Губернатор поблагодарил участников церемонии за искреннюю любовь к воспитанникам.

ИСТОЧНИК KP.RU