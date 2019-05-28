В Смоленске водитель дорогой иномарки припарковался на клумбе
Снимок нарушителя ПДД появился в интернете
ФОТО: ВКонтакте.
Изменить размер текста:
В Смоленске водитель дорогой иномарки припарковался на клумбе. Снимок нарушителя ПДД опубликовал паблик «black.smolensk» ВКонтакте. Пользователи соцсетей высказали автомобилисту массу нелицеприятных слов и намерены сообщить о его нарушении в полицию.
«Свинство», «Это реально перебор», «Не люблю стукачей, но не в этот раз», - прокомментировали смоляне поведение водителя «Лексуса» в соцсетях.
ИСТОЧНИК KP.RU