2019-05-28T13:49:57+03:00
Происшествия

Полицейский, насмерть сбивший смолянку на «зебре», не признал вину

Судьбу бывшего сотрудника ДТП решит суд
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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ФОТО: ВКонтакте.ФОТО: ВКонтакте.
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Полицейский, насмерть сбивший смолянку на «зебре», не признал вину, рассказала старший помощник руководителя СУ СК РФ по Смоленской области (по взаимодействию со СМИ) Наталья Зуева. Материалы дела переданы в суд. 26-летнего бывшего инспектора ОБ ДПС ГИБДД по обслуживанию автодорог федерального значения УМВД России по Смоленской области обвиняют в «нарушении правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения».

Напомним, резонансное ДТП произошло 12 марта 2019 года на трассе «Брянск-Смоленск». Женщина попала под колеса машины, когда шла по «зебре».

- Обвиняемый находился за рулем «Ауди-А7» в состоянии алкогольного опьянения, двигался по трассе со скоростью не менее 120 км/ч, - рассказали в региональном следкоме. - И с места аварии скрылся.

Травмы пешехода оказались несовместимыми с жизнью.

- По ходатайству следователя СК обвиняемому была избран мера пресечения в виде заключения под стражу, - сообщила Наталья Зуева.

В пресс-службе регионального УМВД отмечают, что инспектор уволен из органов, а его руководители привлечены к дисциплинарной ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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