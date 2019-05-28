Полицейский, насмерть сбивший смолянку на «зебре», не признал вину
Полицейский, насмерть сбивший смолянку на «зебре», не признал вину, рассказала старший помощник руководителя СУ СК РФ по Смоленской области (по взаимодействию со СМИ) Наталья Зуева. Материалы дела переданы в суд. 26-летнего бывшего инспектора ОБ ДПС ГИБДД по обслуживанию автодорог федерального значения УМВД России по Смоленской области обвиняют в «нарушении правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения».
Напомним, резонансное ДТП произошло 12 марта 2019 года на трассе «Брянск-Смоленск». Женщина попала под колеса машины, когда шла по «зебре».
- Обвиняемый находился за рулем «Ауди-А7» в состоянии алкогольного опьянения, двигался по трассе со скоростью не менее 120 км/ч, - рассказали в региональном следкоме. - И с места аварии скрылся.
Травмы пешехода оказались несовместимыми с жизнью.
- По ходатайству следователя СК обвиняемому была избран мера пресечения в виде заключения под стражу, - сообщила Наталья Зуева.
В пресс-службе регионального УМВД отмечают, что инспектор уволен из органов, а его руководители привлечены к дисциплинарной ответственности.
ИСТОЧНИК KP.RU