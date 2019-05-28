СЕГОДНЯ 15:07 2019-05-28T15:07:31+03:00

В Смоленске День защиты детей отметят в «Соловьиной роще». Фото: Виктория НИКОЛЬСКАЯ

В программе праздника – конкурсы и спортивные состязания

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В Смоленске День защиты детей отметят в парке «Соловьиная роща», сообщает комитет по информационной политике администрации города. В программе праздника – конкурсы и спортивные состязания.

Организаторы обещают, что призы и подарки получат все участники мероприятия.

Начало праздника – в 12.00.

ИСТОЧНИК KP.RU