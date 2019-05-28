В Смоленске День защиты детей отметят в «Соловьиной роще»
В программе праздника – конкурсы и спортивные состязания
В Смоленске День защиты детей отметят в «Соловьиной роще».Фото: Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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В Смоленске День защиты детей отметят в парке «Соловьиная роща», сообщает комитет по информационной политике администрации города. В программе праздника – конкурсы и спортивные состязания.
Организаторы обещают, что призы и подарки получат все участники мероприятия.
Начало праздника – в 12.00.
ИСТОЧНИК KP.RU