2019-05-28T15:07:31+03:00
Общество

В Смоленске День защиты детей отметят в «Соловьиной роще»

В программе праздника – конкурсы и спортивные состязания
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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В Смоленске День защиты детей отметят в «Соловьиной роще».В Смоленске День защиты детей отметят в «Соловьиной роще».Фото: Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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В Смоленске День защиты детей отметят в парке «Соловьиная роща», сообщает комитет по информационной политике администрации города. В программе праздника – конкурсы и спортивные состязания.

Организаторы обещают, что призы и подарки получат все участники мероприятия.

Начало праздника – в 12.00.

ИСТОЧНИК KP.RU

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