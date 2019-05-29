На заправках Смоленской области вновь подорожал бензин

СЕГОДНЯ 07:16 2019-05-29T08:45:53+03:00

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На заправках Смоленской области на 20 копеек подорожало топливо, сообщает пресс-служба управления Федеральной антимонопольной службы по Смоленской области. Свои ценники обновили АЗС ПАО «НК «Роснефть» – Смоленскнефтепродукт». В частности, подрос литр бензина АИ-92 и АИ-95. На заправках АЗС ООО «Лукойл-Центрнефтепродукт» цены остались прежними.

Сегодня за литр 92-го в Смоленске просят от 41,85 руб. до 42,91; за 95-й – от 45,10 до 46,37 руб, ДТ – от 44,60 до 45,71 руб.

ИСТОЧНИК KP.RU