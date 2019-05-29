2019-05-29T07:49:47+03:00
Происшествия

Под Смоленском на трассе М1 сбили лося

Полуторагодовалое животное попало под две машины
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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ФОТО: ВК.ФОТО: ВК.
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Под Смоленском на трассе М1 сбили лося, сообщают пользователи «drive2_smolensk» соцсети ВКонтакте. ДТП произошло 28 мая в районе родника.

По словам очевидцев, животное сначала попало под грузовик, а затем встретился с «БМВ».

Машины, чудом, получили незначительные повреждения, водители также живы.

Пользователи соцсетей отмечают, что виновнику ДТП грозит штраф, так как парнокопытное сбито под знаком, предупреждающим выход животных на дорогу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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