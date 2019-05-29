2019-05-29T09:45:06+03:00
Общество

В центре Смоленска перекроют движение машин из-за ремонта теплосети

Машинам запретят заезжать на пересечение Докучаева и Барклая де Толли два месяца
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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ФОТО: пресс-служба филиала ПАО «Квадра».ФОТО: пресс-служба филиала ПАО «Квадра».
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На центральной улице Смоленска ограничат движение транспорта из-за ремонта теплосети, сообщает пресс-служба филиала ПАО «Квадра». Речь идет о пересечении улиц Докучаева и Барклая де Толли. Предположительно улицы будут закрыты для автомобилистов два месяца – с 29 мая по 7 июня.

Ранее глава Смоленска Андрей Борисов раскритиковал компанию за большое количество неблагоустроенных после работ раскопов. Руководитель администрации велел поспешить с приведением территорий в порядок.

ИСТОЧНИК KP.RU

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