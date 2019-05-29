Соревнования по робототехнике завершились в Смоленской области
Свои навыки показали более 280 ребят в возрасте от 5 до 16 лет
ФОТО: smolinvest.com.
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Соревнования по робототехнике завершились в Смоленской области, сообщает инвестиционный портал Смоленской области. Свои навыки показали более 280 ребят в возрасте от 5 до 16 лет. В рамках турнира прошли битвы и гонки роботов.
Напомним, «Роботрек» – значимый образовательный проект. Он включает в себя изучение основ физики, математики, мехатроники, алгоритмики, программирования, электроники и микропроцессорных систем, а также конструирование и 3D-моделирования. Всю информацию дети получат в доступной для их возраста форме.
ИСТОЧНИК KP.RU