СЕГОДНЯ 09:42 2019-05-29T09:42:48+03:00

Машина стояла в гаражно-строительном кооперативе «Каскад» на улице Рыленкова

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В Смоленске сгорела иномарка, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Смоленской области. Машина стояла в гаражно-строительном кооперативе «Каскад» на улице Рыленкова. ЧП произошло в четвертом часу утра 29 мая.

- «Ауди» тушили подразделения 7-й пожарно-спасательной части. Спасти машину не удалось – транспортное средство выгорело до основания, - сообщили в пресс-службе ведомства.

Пострадавших нет. Причины случившегося и нанесенный ущерб устанавливается специалистами.

ИСТОЧНИК KP.RU