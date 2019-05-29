На участке Вязьма – Красное изменится расписание пригородных поездов

СЕГОДНЯ 10:34 2019-05-29T10:34:26+03:00

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На участке Вязьма – Красное изменится расписание поездов, сообщает пресс-служба МЖД. В июне железнодорожники уложат 15 км бесстыковых путей.

По словам сотрудников компании, работы будут проводиться с 3 по 6 июня во время 12-часовых технологических окон – с 07:00 до 19:00 часов, а также с 00:05 8 июня до 00:05 10 июня – по технологии «закрытого перегона». Это позволит сконцентрировать ресурсы и осуществить большой объем работ. На период ремонта движение поездов будет организовано по соседнему пути.

- В связи с этим внесены изменения в расписание пригородных поездов, курсирующих на участке Вязьма – Красное. Так, часть электропоездов станут отправляться и прибывать раньше или позже привычного графика. Кроме того, 7 июня у пригородных поездов №6202 Сафоново – Вязьма и №6203 Вязьма – Смоленск начальной и конечной станцией станет Семлево, - обращают внимание сотрудники пресс-службы.

Московская железная дорога приносит извинения за доставленные неудобства и просит пассажиров заранее ознакомиться с изменениями в движении пригородных поездов.

ИСТОЧНИК KP.RU