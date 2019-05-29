2019-05-29T11:18:42+03:00
Общество

В Смоленске музыкальные школы получили новые инструменты

В учреждениях появились 54 пианино марки «Михаил Глинка»
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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ФОТО: pixabay.com.ФОТО: pixabay.com.
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В Смоленске музыкальные школы получили новые инструменты, сообщает пресс-служба областной администрации. В учреждениях появились 54 пианино марки «Михаил Глинка». Обновление инструментов произошло во всех муниципальных районах и городских округах региона. Речь идет о 37 детских школ искусств.

По словам сотрудников администрации, это стало возможным благодаря реализации национального проекта «Культура»

- Новые пианино обладают богатой звуковой палитрой, вдохновляя преподавателей и укрепляя творческий настрой их воспитанников, - отмечают директора музыкальных учебных заведений.

ИСТОЧНИК KP.RU

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