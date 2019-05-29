2019-05-29T12:00:04+03:00
Общество

Начало купального сезона в Смоленске перенесли на две недели

Пляжи будут готовы к приему отдыхающих не ранее 14 июня
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Начало купального сезона в Смоленске перенесли на две недели.Начало купального сезона в Смоленске перенесли на две недели.Фото: Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Начало купального сезона в Смоленске перенесли на две недели: пляжи будут готовы к приему отдыхающих не ранее 14 июня, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Смоленской области. В области купаться разрешал с 1 июня.

Ранее «Комсомольская правда» – Смоленск» сообщала, что для отдыха в регионе будут подготовлены 48 водоемов. На местах заработают пункты спасателей и медиков.

- Контроль за спасательными постами возлагается на владельцев пляжей, органы местного самоуправления и специалистов ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по Смоленской области», - прокомментировали в пресс-службе.

О том, где можно отдохнуть этим летом, можно узнать здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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