Полная программа празднования День защиты детей в Смоленске

СЕГОДНЯ 13:00 2019-05-29T13:00:01+03:00

День защиты детей в Смоленске отметят на нескольких городских площадках. Фото: Виктория НИКОЛЬСКАЯ

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День защиты детей в Смоленске отметят на нескольких городских площадках, сообщает комитет по информационной политике администрации города.

В 10.00 - в Смоленской областной филармонии начнется ежегодная церемония награждения лауреатов премии имени М.И. Глинки и М.К. Тенишевой.

В 11.00 у Громовой башни пройдет конкурс рисунка на асфальте.

В это же время в ДК «Красный бор» начнется праздничная программа «Праздник детства».

В 12.00 на площадку возле Дома культуры «Сортировка» приглашаются все желающие на праздник «Счастье, солнце, дружба – вот, что детям нужно!».

Также в полдень праздник детства с конкурсами и призами отметят в парке культуры и отдыха «Соловьиная роща». В 13.00 пройдет международный фестиваль мыльных пузырей «Мыльное нашествие» на массовом поле «Лопатинского сада».

А в 14.00 всех приглашают на акцию «МЧС России за безопасное детство» на площадке возле памятника Федору Коню.

ИСТОЧНИК KP.RU