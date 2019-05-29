В Смоленске стал известен график отключения горячей воды

СЕГОДНЯ 15:00 2019-05-29T15:00:33+03:00

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Смоленский филиал ПАО «Квадра» опубликовал полный график отключения горячей воды в областном центре. Некоторые смоляне останутся без благ цивилизации на полтора месяца. Речь идет о жителях проспекта Гагарина, улиц Кирова, Пригородная, Октябрьской революции, Николаева, Оршанская и др. За это время коммунальщики намерены отремонтировать теплосети на улице Пригородная, а также провести реконструкцию на 25 Сентября.

- Мы приносим извинения за временные неудобства и просим с пониманием отнестись к ситуации. Масштабная замена теплосети необходима для того, чтобы зимой мы могли обеспечить надежное теплоснабжение, - говорят в компании, отмечая, что в графике возможны изменения.

Полный график отключения горячей воды в Смоленске.

ИСТОЧНИК KP.RU