В Смоленске стал известен график отключения горячей воды
Смоленский филиал ПАО «Квадра» опубликовал полный график отключения горячей воды в областном центре. Некоторые смоляне останутся без благ цивилизации на полтора месяца. Речь идет о жителях проспекта Гагарина, улиц Кирова, Пригородная, Октябрьской революции, Николаева, Оршанская и др. За это время коммунальщики намерены отремонтировать теплосети на улице Пригородная, а также провести реконструкцию на 25 Сентября.
- Мы приносим извинения за временные неудобства и просим с пониманием отнестись к ситуации. Масштабная замена теплосети необходима для того, чтобы зимой мы могли обеспечить надежное теплоснабжение, - говорят в компании, отмечая, что в графике возможны изменения.
Полный график отключения горячей воды в Смоленске.
ИСТОЧНИК KP.RU