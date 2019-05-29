В Смоленске продолжают спиливать аварийные деревья
МБУ «Зеленстрой» уберет более 10 растений
ФОТО: pixabay.com.
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В Смоленске продолжают спиливать аварийные деревья, сообщает комитет по информационной политике администрации города. В ближайшее время МБУ «Зеленстрой» уберет более 10 растений.
По словам сотрудников городской администрации, работы пройдут на пер. Госпитальный, улицах Заречная, Рошаля, Гвоздовская и Твардовского.
- Ликвидации подвергаются растения, представляющие опасность для окружающих, - отмечают в пресс-службе.
В частности, под пилу пойдут березы, тополя, клен, дуб и др.
ИСТОЧНИК KP.RU