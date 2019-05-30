СЕГОДНЯ 06:53 2019-05-30T06:53:51+03:00

Местные жители не раз просили управляющую компанию срубить аварийное растение

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В Смоленске дерево и столб с проводами упали рядом с жилым домом, перегородив вход в один из подъездов, сообщает ряд местных СМИ. ЧП произошло на улице Коммунистическая, 6.

Отмечается, что местные жители не раз просили управляющую компанию срубить аварийное растение.

В результате ЧП дом оказался обесточен. Из людей никто не пострадал.

Ранее стало известно, что сотрудники муниципального «Зеленстроя» продолжат спиливать опасные деревья. В ближайшее время работы пройдут на пер. Госпитальный, улицах Заречная, Рошаля, Гвоздовская и Твардовского. Под пилу пойдут березы, тополя, клен, дуб и др.

ИСТОЧНИК KP.RU