СЕГОДНЯ 07:06 2019-05-30T07:06:50+03:00

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Жители смоленских Вишенок борются за сохранение березовой рощи, «Комсомольская правда» – Смоленск». Люди бьются во все инстанции, чтобы сохранить зеленых уголок и расположенную неподалеку детскую площадку.

Как ранее сообщала «Комсомольская правда» – Смоленск», деревья местные жители высаживали 30-40 лет назад. А семь лет назад силами местных жителей и депутата появилась спортивная площадка. Но теперь все это может исчезнуть, если в поселке продолжится строительство коттеджей, говорят местные жители.

Пользователи соцсетей рекомендуют людям обратиться в суд, чтобы оспорить сделку и «трясти своего депутата».

- Все остальное поможет косвенно, - пишут смоляне в соцсетях.

ИСТОЧНИК KP.RU