Жители смоленских Вишенок борются за сохранение березовой рощи
Жители смоленских Вишенок борются за сохранение березовой рощи, «Комсомольская правда» – Смоленск». Люди бьются во все инстанции, чтобы сохранить зеленых уголок и расположенную неподалеку детскую площадку.
Как ранее сообщала «Комсомольская правда» – Смоленск», деревья местные жители высаживали 30-40 лет назад. А семь лет назад силами местных жителей и депутата появилась спортивная площадка. Но теперь все это может исчезнуть, если в поселке продолжится строительство коттеджей, говорят местные жители.
Пользователи соцсетей рекомендуют людям обратиться в суд, чтобы оспорить сделку и «трясти своего депутата».
- Все остальное поможет косвенно, - пишут смоляне в соцсетях.
ИСТОЧНИК KP.RU