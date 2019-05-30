2019-05-30T08:15:47+03:00
Происшествия

В Смоленске спасли сбитую машиной и брошенную в озеро собаку

Активисты ищут новый дом чудом выжившему псу
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Поделиться:
ФОТО: pixabay.com.ФОТО: pixabay.com.
Изменить размер текста:

В Смоленске спасли сбитую машиной и брошенную в озеро собаку, сообщает паблик «Жалобная книга. Смоленск» ВКонтакте. Выбившееся из сил животное обнаружили в Красном Бору.

По словам очевидцев, пес находился в воде около суток.

- Возможно, беднягу сбила машина, так как задние лапы не двигаются. Пёс ухоженный, с ошейником, в еде привередлив, - написал автор сообщения.

В Смоленске спасли сбитую машиной и брошенную в озеро собаку. ФОТО: ВКонтакте.

В Смоленске спасли сбитую машиной и брошенную в озеро собаку. ФОТО: ВКонтакте.

В соцсетях отмечается, что хозяин животного пока не найден. Но пес накормлен и прошел первичный осмотр.

- Завтра займемся плотнее, но оставить себе не можем. А лечение необходимо в любом случае. Ищем варианты, - написали неравнодушные смоляне.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Жители шести улиц в центре Смоленска останутся без холодной воды
Рождение птенцов в «Смоленском поозерье» попало на видео
Жители смоленских Вишенок борются за сохранение березовой рощи
В Смоленске дерево и столб с проводами упали рядом с жилым домом
В Смоленске «Горводоканал» изменил номера телефонов
В Смоленске продолжают спиливать аварийные деревья
Стал известен график отключения горячей воды в Смоленске
День защиты детей отметят в Смоленске. Полная программа празднования
Спасатели назвали дату начала купального сезона в Смоленской области
Следователи проверят условия проживания 85-летней смолянки
В Смоленске детские музыкальные школы получили 54 пианино
На участке Вязьма – Красное изменится расписание пригородных поездов
В Смоленске сгорела иномарка
Соревнования по робототехнике завершились в Смоленской области
В центре Смоленска перекроют движение машин из-за ремонта теплосети
Под Смоленском на трассе М1 сбили лося
На заправках Смоленской области вновь подорожал бензин
Смоленские следователи устроили праздник детям, потерявшим в пожаре маму
В Смоленске День защиты детей отметят в «Соловьиной роще»
Полицейский, насмерть сбивший смолянку на «зебре», не признал вину
Смоляне получили «золото» в финале чемпионата «Молодые профессионалы»
В Смоленске троллейбус попал в ДТП
В Смоленской области нашли авиабомбу
Молодой мужчина погиб при пожаре в дачном доме в Смоленской области
В Смоленской области ищут пропавших девочек из Твери