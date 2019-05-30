В Смоленске спасли сбитую машиной и брошенную в озеро собаку
В Смоленске спасли сбитую машиной и брошенную в озеро собаку, сообщает паблик «Жалобная книга. Смоленск» ВКонтакте. Выбившееся из сил животное обнаружили в Красном Бору.
По словам очевидцев, пес находился в воде около суток.
- Возможно, беднягу сбила машина, так как задние лапы не двигаются. Пёс ухоженный, с ошейником, в еде привередлив, - написал автор сообщения.
В Смоленске спасли сбитую машиной и брошенную в озеро собаку. ФОТО: ВКонтакте.
В соцсетях отмечается, что хозяин животного пока не найден. Но пес накормлен и прошел первичный осмотр.
- Завтра займемся плотнее, но оставить себе не можем. А лечение необходимо в любом случае. Ищем варианты, - написали неравнодушные смоляне.
ИСТОЧНИК KP.RU