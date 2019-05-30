СЕГОДНЯ 08:15 2019-05-30T08:15:47+03:00

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В Смоленске спасли сбитую машиной и брошенную в озеро собаку, сообщает паблик «Жалобная книга. Смоленск» ВКонтакте. Выбившееся из сил животное обнаружили в Красном Бору.

По словам очевидцев, пес находился в воде около суток.

- Возможно, беднягу сбила машина, так как задние лапы не двигаются. Пёс ухоженный, с ошейником, в еде привередлив, - написал автор сообщения.

В Смоленске спасли сбитую машиной и брошенную в озеро собаку. ФОТО: ВКонтакте.

В соцсетях отмечается, что хозяин животного пока не найден. Но пес накормлен и прошел первичный осмотр.

- Завтра займемся плотнее, но оставить себе не можем. А лечение необходимо в любом случае. Ищем варианты, - написали неравнодушные смоляне.

ИСТОЧНИК KP.RU