СЕГОДНЯ 09:20 2019-05-30T09:20:26+03:00

Два малыша появились на свет у пары скоп

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Рождение птенцов в «Смоленском поозерье» попало на видео. Кадры появления на свет двух скоп опубликовал паблик «Живая природа» соцсети ВКонтакте.

Вылупившись, птенцы запросили еды, и заботливая мать принялась кормить малышей рыбой. А отец смотрел по сторонам, чтобы ни один хищник не подлетел к гнезду, пока малыши едят.

ВИДЕО: паблик «Живая природа» соцсети ВКонтакте.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.smol.kp.ru/video/embed/711833" frameborder="0"></iframe> Рождение птенцов в «Смоленском поозерье» попало на видео.! другой источник

ИСТОЧНИК KP.RU