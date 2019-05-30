2019-05-30T09:20:26+03:00
Общество

Рождение птенцов в «Смоленском поозерье» попало на видео

Два малыша появились на свет у пары скоп
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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ФОТО: pixabay.com.ФОТО: pixabay.com.
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Рождение птенцов в «Смоленском поозерье» попало на видео. Кадры появления на свет двух скоп опубликовал паблик «Живая природа» соцсети ВКонтакте.

Вылупившись, птенцы запросили еды, и заботливая мать принялась кормить малышей рыбой. А отец смотрел по сторонам, чтобы ни один хищник не подлетел к гнезду, пока малыши едят.

ВИДЕО: паблик «Живая природа» соцсети ВКонтакте.

Рождение птенцов в «Смоленском поозерье» попало на видео.! другой источник

ИСТОЧНИК KP.RU

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