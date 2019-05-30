Жители шести улиц в центре Смоленска останутся без холодной воды
На водопроводе пройдут ремонтные работы
ФОТО: pixabay.com.
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Жители шести улиц в центре Смоленска останутся без холодной воды, сообщает комитет по информационной политике администрации города. Отключение связано с проведением ремонтных работ на водопроводе. Коммунальщики планируют приступить к ремонту с 10.00 30 мая.
Холодной воды до 17.00 этого же дня не будет на:
ул. Нахимсона, от д. 3 до д. 16, ул. Энгельса, от д. 3 до д. 18, ул. Мира, от д. 1 до д. 18, ул. 8 Марта, от д. 3 до д. 20, ул. Герцена, от д. 1 до д. 3, ул. Исаковского, д. 12/1, 16.
Воду по заявкам подвезут к домам №16 по ул. Исаковского и Энгельса.
Телефон для справок: 38-18-50, 21-41-19.
ИСТОЧНИК KP.RU