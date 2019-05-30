В Смоленской области водитель «Нивы» получил травмы в ДТП
Внедорожник слетел с трассы в кювет
ФОТО: pixabay.com.
Изменить размер текста:
В Смоленской области водитель «Нивы» получил травмы в ДТП, сообщает отдел пропаганды областного УГИБДД. Внедорожник слетел с трассы в кювет и перевернулся. ДТП произошло в Сафоновском районе около пяти вечера 29 мая.
По словам полицейских, 65-летний водитель внедорожника потерял управление из-за невнимательности.
Ранее стало известно, что в суд переданы материалы дела, фигурантом которого является бывший сотрудник ГИБДД. Молодой человек на трассе сбил пешехода, но вину в случившемся не признал.
ИСТОЧНИК KP.RU