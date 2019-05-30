СЕГОДНЯ 16:51 2019-05-30T16:51:16+03:00

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Центр Смоленска перекроют на время проведения акции «Смоленский Велопарад - 2019», сообщает комитет по информационной политике администрации города. Автомобилисты не смогут проехать по трем улицам Черняховского, Кирова (от улицы Нормандия-Неман до 1-го Краснинского переулка), Нормандия-Неман (от улицы Кирова до улицы Нахимова).

Движение машин будет закрыто 2 июня с 10.30 до 12.30.

Ранее, пресс-служба администрации сообщала об прекращении движения машин во время проведения Всероссийского музыкального фестиваля имени М.И. Глинки. Праздник состоится в День защиты детей с 11.00 до 14.00. Проезд по улице Глинки (от Коненкова до Коммунистической) будет закрыт.

ИСТОЧНИК KP.RU