2019-05-31T06:32:51+03:00
Общество

В Смоленске новым директором филиала «Почты России» стал Максим Козловский

До назначения руководитель работал 14 лет в банковской сфере
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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ФОТО: УФПС Смоленской области – филиал ФГУП «Почта России».ФОТО: УФПС Смоленской области – филиал ФГУП «Почта России».
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В Смоленске новым директором филиала «Почты России» стал Максим Козловский, сообщает пресс-служба учреждения. До назначения руководитель работал 14 лет в банковской сфере.

Среди заслуг Максима Козловского - внедрении в сети Смоленского отделения ПАО «Сбербанк» таких проектов, как Электронная очередь, Безбумажный фронт-офис, Система штрихкодирования коммунальных платежей, Кредитная фабрика, Ипотека онлайн, Сервис безопасных расчетов, Электронная регистрация и др.

В пресс-службе компании отмечают, что на сегодняшний день перед сотрудниками филиала стоят задачи по модернизации отделений почтовой связи, а также внедрение новых технологий и сервисов для клиентов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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