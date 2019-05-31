СЕГОДНЯ 07:13 2019-05-31T07:13:02+03:00

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Частично обрушившийся дом в Смоленске проверят эксперты, сообщает комитет по информационной политике администрации города. Инцидент произошел в середине апреля между техническим и пятым этажом здания в доме №46 на 2-м Краснофлотском переулке. К счастью, в момент ЧП из людей никто не пострадал.

После случившегося было проведено исследование дома, которое подтвердило, что за «исключением квартиры, над которой произошло обрушение конструкции, дальнейшая эксплуатация здания допускается с условием устройства временных поддерживающих конструкций». В конце апреля они были установлены.

Однако опасений у местных жителей меньше стало. В ближайшее время будет проведена полная строительно-техническая экспертиза здания, которая покажет, какой дому нужен ремонт и возможна ли его дальнейшая эксплуатация.

ИСТОЧНИК KP.RU