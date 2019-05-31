2019-05-31T07:13:02+03:00
Происшествия

Частично обрушившийся дом в Смоленске проверят эксперты

Местные жители опасаются за свою жизнь
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Поделиться:
ФОТО: smoladmin.ru.ФОТО: smoladmin.ru.
Изменить размер текста:

Частично обрушившийся дом в Смоленске проверят эксперты, сообщает комитет по информационной политике администрации города. Инцидент произошел в середине апреля между техническим и пятым этажом здания в доме №46 на 2-м Краснофлотском переулке. К счастью, в момент ЧП из людей никто не пострадал.

После случившегося было проведено исследование дома, которое подтвердило, что за «исключением квартиры, над которой произошло обрушение конструкции, дальнейшая эксплуатация здания допускается с условием устройства временных поддерживающих конструкций». В конце апреля они были установлены.

Однако опасений у местных жителей меньше стало. В ближайшее время будет проведена полная строительно-техническая экспертиза здания, которая покажет, какой дому нужен ремонт и возможна ли его дальнейшая эксплуатация.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Смоленске ребенок на велосипеде получил травмы в ДТП на переходе
В Смоленске новым директором филиала «Почты России» стал Максим Козловский
На Киселевке построят новый рынок для смоленских фермеров
Центр Смоленска перекроют на время проведения акции
Смоленский комбинат «Роса» возобновит работу в конце 2019 года
В Смоленской области водитель «Нивы» получил травмы в ДТП
В Смоленске нашли пятитысячную фальшивку
В Смоленске начали вывозить мусор с несанкционированных свалок
В Смоленской области утонула 14-летняя девочка
В центре Смоленска на шести улицах отключат холодную воду
Рождение птенцов в «Смоленском поозерье» попало на видео
В Смоленске спасли сбитую машиной и брошенную в озеро собаку
Жители смоленских Вишенок борются за сохранение березовой рощи
В Смоленске дерево и столб с проводами упали рядом с жилым домом
В Смоленске «Горводоканал» изменил номера телефонов