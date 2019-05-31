СЕГОДНЯ 09:10 2019-05-31T09:10:56+03:00

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В Смоленской области водолазы нашли тело утонувшего ребенка и подняли из воды, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Смоленской области. Следователи разбираются в причинах гибели 14-летней девочки. Трагедия произошла 29 мая в Угранском районе.

- Спасатели обнаружили тело ребенка в реке около деревни Вознесенье днем 30 мая. Сейчас устанавливаются обстоятельства гибели девочки, - прокомментировали в пресс-службе.

ИСТОЧНИК KP.RU