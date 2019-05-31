2019-05-31T09:10:56+03:00
Происшествия

В Смоленской области водолазы нашли тело утонувшего ребенка

Следователи разбираются в причинах гибели 14-летней девочки
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Поделиться:
ФОТО: pixabay.com.ФОТО: pixabay.com.
Изменить размер текста:

В Смоленской области водолазы нашли тело утонувшего ребенка и подняли из воды, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Смоленской области. Следователи разбираются в причинах гибели 14-летней девочки. Трагедия произошла 29 мая в Угранском районе.

- Спасатели обнаружили тело ребенка в реке около деревни Вознесенье днем 30 мая. Сейчас устанавливаются обстоятельства гибели девочки, - прокомментировали в пресс-службе.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Смоленске в ДТП на перекрестке серьезно пострадали две машины
На трассе под Смоленском задержали грузовик с бивнями мамонта
В Смоленской области отец задолжал ребенку более 350 тыс. рублей
На Громовой башне в Смоленске появилась вывеска с названием
Частично обрушившийся дом в Смоленске проверят эксперты
В Смоленске ребенок на велосипеде получил травмы в ДТП на переходе
В Смоленске новым директором филиала «Почты России» стал Максим Козловский
На Киселевке построят новый рынок для смоленских фермеров
Центр Смоленска перекроют на время проведения акции
Смоленский комбинат «Роса» возобновит работу в конце 2019 года
В Смоленской области водитель «Нивы» получил травмы в ДТП
В Смоленске нашли пятитысячную фальшивку
В Смоленске начали вывозить мусор с несанкционированных свалок
В Смоленской области утонула 14-летняя девочка
В центре Смоленска на шести улицах отключат холодную воду
Рождение птенцов в «Смоленском поозерье» попало на видео
В Смоленске спасли сбитую машиной и брошенную в озеро собаку
Жители смоленских Вишенок борются за сохранение березовой рощи
В Смоленске дерево и столб с проводами упали рядом с жилым домом
В Смоленске «Горводоканал» изменил номера телефонов