В Смоленской области водолазы нашли тело утонувшего ребенка
Следователи разбираются в причинах гибели 14-летней девочки
ФОТО: pixabay.com.
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В Смоленской области водолазы нашли тело утонувшего ребенка и подняли из воды, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Смоленской области. Следователи разбираются в причинах гибели 14-летней девочки. Трагедия произошла 29 мая в Угранском районе.
- Спасатели обнаружили тело ребенка в реке около деревни Вознесенье днем 30 мая. Сейчас устанавливаются обстоятельства гибели девочки, - прокомментировали в пресс-службе.
ИСТОЧНИК KP.RU