СЕГОДНЯ 10:22 2019-05-31T10:22:22+03:00

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В Смоленской области отец задолжал ребенку более 350 тыс. рублей, сообщает пресс-служба УФССП России по Смоленской области. Сообщается, что мужчина официально не работает, но обещает исправиться. Хотя, по данным приставов, делиться деньгами, которые он случайно заработал, должник не спешит.

- Судебный пристав-исполнитель вручал нерадивому отцу требование обратиться в Центр занятости населения, однако мужчина его проигнорировал. В настоящее время составлен рапорт, на основании которого возбуждено уголовное дело по статье «Неуплата средств на содержание детей». Его материалы направлено в суд, - сообщили приставы.

ИСТОЧНИК KP.RU