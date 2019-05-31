2019-05-31T10:43:19+03:00
Происшествия

На трассе под Смоленском задержали грузовик с бивнями мамонта

60 мешков с палеонтологическими материалами возрастом около 10 тысяч лет следовали из Якутии
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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ФОТО: МВД России.ФОТО: МВД России.
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В Смоленске задержали грузовик с бивнями мамонта возрастом около 10 тысяч лет, сообщает пресс-служба МВД России. Палеонтологические материалы были добыты в Якутии. Их возраст эксперты оценивают в не менее 10 тысяч лет.

По словам официального представителя ведомства Ирины Волк, 2 бивня мамонта и 3 их фрагмента представляют особую культурную ценность. Их примерная стоимость превышает 650 тысяч рублей.

Грузовик с ценным грузом задержали смоленские сотрудники ГИБДД совместно с региональным управлением ФСБ России. Машина направлялась в Беларусь.

ФОТО: МВД России.

ФОТО: МВД России.

Водитель, перевозивший бивни, признался, что его наняла одна их белорусских фирм. Также он не скрывал, что знал, что хранится в мешках.

Возбуждено уголовное дело.

На трассе под Смоленском задержали грузовик с бивнями мамонта.Материалы пресс-служб

ИСТОЧНИК KP.RU

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