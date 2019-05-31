На трассе под Смоленском задержали грузовик с бивнями мамонта
В Смоленске задержали грузовик с бивнями мамонта возрастом около 10 тысяч лет, сообщает пресс-служба МВД России. Палеонтологические материалы были добыты в Якутии. Их возраст эксперты оценивают в не менее 10 тысяч лет.
По словам официального представителя ведомства Ирины Волк, 2 бивня мамонта и 3 их фрагмента представляют особую культурную ценность. Их примерная стоимость превышает 650 тысяч рублей.
Грузовик с ценным грузом задержали смоленские сотрудники ГИБДД совместно с региональным управлением ФСБ России. Машина направлялась в Беларусь.
ФОТО: МВД России.
Водитель, перевозивший бивни, признался, что его наняла одна их белорусских фирм. Также он не скрывал, что знал, что хранится в мешках.
Возбуждено уголовное дело.
На трассе под Смоленском задержали грузовик с бивнями мамонта.Материалы пресс-служб
ИСТОЧНИК KP.RU