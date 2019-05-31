В Смоленске в ДТП на перекрестке серьезно пострадали две машины
Авария произошла на пешеходном переходе у Никольских ворот
ФОТО: из архива ГУ МЧС России по Смоленской области.
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В Смоленске в ДТП на перекрестке серьезно пострадали две машины, сообщают пользователи «drive2_smolensk» соцсети ВКонтакте. Авария произошла на пешеходном переходе у Никольских ворот утром 31 мая.
ФОТО: ВК.
По словам очевидцев, машины получили серьезные повреждения – у обоих разбиты передние части. О пострадавших ничего не сообщается.
ИСТОЧНИК KP.RU