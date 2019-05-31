Погибшая в реке девочка спасала маленького ребенка
Следователи рассказали обстоятельства смерти 14-летней школьницы
ФОТО: pixabay.com.
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Смоленские следователи рассказали обстоятельства гибели 14-летней школьницы. По словам старшего помощника руководителя СУ СК РФ по Смоленской области по взаимодействию со СМИ Натальи Зуевой, девочка утонула, когда спасала маленького ребенка. Трагедия произошла 29 мая в Угранском районе.
- На берегу реки Угра играли дети. Во время игр один из мальчиков оказался в воде. Девочка прыгнула за ребенком в реку и смогла вытолкнуть ближе к берегу, где его подхватил рыбак. Спастись самой ей не удалось, - рассказала официальный представитель следкома.
Тело девочки удалось обнаружить и вытащить из воды 30 мая.
ИСТОЧНИК KP.RU