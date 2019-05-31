Погибшая в реке девочка спасала маленького ребенка

СЕГОДНЯ 16:59 2019-05-31T17:01:58+03:00

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Смоленские следователи рассказали обстоятельства гибели 14-летней школьницы. По словам старшего помощника руководителя СУ СК РФ по Смоленской области по взаимодействию со СМИ Натальи Зуевой, девочка утонула, когда спасала маленького ребенка. Трагедия произошла 29 мая в Угранском районе.

- На берегу реки Угра играли дети. Во время игр один из мальчиков оказался в воде. Девочка прыгнула за ребенком в реку и смогла вытолкнуть ближе к берегу, где его подхватил рыбак. Спастись самой ей не удалось, - рассказала официальный представитель следкома.

Тело девочки удалось обнаружить и вытащить из воды 30 мая.

ИСТОЧНИК KP.RU