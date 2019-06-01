СЕГОДНЯ 08:15 2019-06-01T08:16:34+03:00

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В Смоленске 1 июня запретят движение транспорта на пяти улицах, сообщает комитет по информационной политике администрации города. Праздничные мероприятия пройдут на различных площадках областного центра.

Так, во время проведения всероссийского мероприятия «Зеленый марафон» с 09.00 до 14.00 прекращается движение транспорта по улицам Коммунистической, Глинки, Октябрьской революции.

Во время проведения праздника, посвященного Дню защиты детей, с 10.30 до 13.30 ограничивается движение транспорта по улицам Кирилла и Мефодия и Карла Маркса.

Из-за проведения Всероссийского музыкального фестиваля имени М. И. Глинки с 11.00 до 14.00 прекращается движение транспорта по улице Глинки (от улицы Коненкова до улицы Коммунистической).

А с 18.00 1 июня до 13.00 2 июня ограничивается движение транспорта на автомобильной стоянке по улице Черняховского (в районе дома 29). Там будут установлены дорожные знаки «Остановка запрещена».

Полный план мероприятий, приуроченных к Дню защиты детей, можно посмотреть здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU