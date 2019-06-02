2019-06-02T09:13:57+03:00
Происшествия

В Смоленске машина попала в канаву на дороге [ВИДЕО]

Несколько мужчин пытались вытащить внедорожник, но асфальт продолжил рушиться под колесами авто
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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ФОТО: Виктория НИКОЛЬСКАЯ.ФОТО: Виктория НИКОЛЬСКАЯ.Фото: Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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В Смоленске машина попала в западню на дороге: на улице Рыленкова несколько мужчин пытались вытащить внедорожник, попавший колесами в траншею, но асфальт продолжил рушиться под колесами авто. Инцидент произошел 1 июня напротив 37-й школы.

На кадрах, попавших в сеть, видно, что участок дороги, где застряла машина, был не огорожен.

ВИДЕО: New Time, youtube.com .

В Смоленске машина попала в западню на дороге.Несколько мужчин пытались вытащить внедорожник, но траншея оказалась слишком глубокой. ВИДЕО: New Time, youtube.com! другой источник

ИСТОЧНИК KP.RU

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