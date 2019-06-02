В Смоленске машина попала в канаву на дороге [ВИДЕО]
Несколько мужчин пытались вытащить внедорожник, но асфальт продолжил рушиться под колесами авто
ФОТО: Виктория НИКОЛЬСКАЯ.Фото: Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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В Смоленске машина попала в западню на дороге: на улице Рыленкова несколько мужчин пытались вытащить внедорожник, попавший колесами в траншею, но асфальт продолжил рушиться под колесами авто. Инцидент произошел 1 июня напротив 37-й школы.
На кадрах, попавших в сеть, видно, что участок дороги, где застряла машина, был не огорожен.
ВИДЕО: New Time, youtube.com .
В Смоленске машина попала в западню на дороге.Несколько мужчин пытались вытащить внедорожник, но траншея оказалась слишком глубокой. ВИДЕО: New Time, youtube.com! другой источник
ИСТОЧНИК KP.RU