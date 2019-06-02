В Смоленске машина попала в канаву на дороге [ВИДЕО]

СЕГОДНЯ 08:32 2019-06-02T09:13:57+03:00

Несколько мужчин пытались вытащить внедорожник, но асфальт продолжил рушиться под колесами авто

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В Смоленске машина попала в западню на дороге: на улице Рыленкова несколько мужчин пытались вытащить внедорожник, попавший колесами в траншею, но асфальт продолжил рушиться под колесами авто. Инцидент произошел 1 июня напротив 37-й школы.

На кадрах, попавших в сеть, видно, что участок дороги, где застряла машина, был не огорожен.

ВИДЕО: New Time, youtube.com .

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="406" height="720" src="https://www.smol.kp.ru/video/embed/712378" frameborder="0"></iframe> В Смоленске машина попала в западню на дороге.Несколько мужчин пытались вытащить внедорожник, но траншея оказалась слишком глубокой. ВИДЕО: New Time, youtube.com! другой источник

ИСТОЧНИК KP.RU