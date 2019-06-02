СЕГОДНЯ 09:11 2019-06-02T09:11:12+03:00

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В Смоленске женщина погибла при пожаре в доме, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Смоленской области. ЧП произошло в десятом часу вечера 31 мая на улице Краснофлотская.

Огонь в деревянном, обложенном кирпичом доме, тушили две автоцистерны.

- Пожарные не допустили дальнейшего распространения пламени на близлежащие постройки. Дом выгорел изнутри на площади 50 кв.м., огнем повреждена кровля по всей площади, - рассказали в МЧС.

Личность погибшей женщины, которую нашли пожарные в ходе ликвидации огня, не установлена. Предположительно, ЧП в доме могло произойти по электротехнической причине.

ИСТОЧНИК KP.RU