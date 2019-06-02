В Смоленске женщина погибла при пожаре в доме
Строение полностью выгорело изнутри
ФОТО: ГУ МЧС России по Смоленской области.
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В Смоленске женщина погибла при пожаре в доме, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Смоленской области. ЧП произошло в десятом часу вечера 31 мая на улице Краснофлотская.
Огонь в деревянном, обложенном кирпичом доме, тушили две автоцистерны.
- Пожарные не допустили дальнейшего распространения пламени на близлежащие постройки. Дом выгорел изнутри на площади 50 кв.м., огнем повреждена кровля по всей площади, - рассказали в МЧС.
Личность погибшей женщины, которую нашли пожарные в ходе ликвидации огня, не установлена. Предположительно, ЧП в доме могло произойти по электротехнической причине.
ИСТОЧНИК KP.RU