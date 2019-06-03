СЕГОДНЯ 06:22 2019-06-03T06:22:44+03:00

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Иномарка серьезно пострадала в ДТВ на Витебском шоссе в Смоленске, сообщают пользователи «drive2_smolensk» соцсети ВКонтакте. «Киа Соренто» наскочила на ливневый карман, после чего ее откинуло на ограждение в сторону железнодорожных путей. У машины разбита передняя часть. ДТП произошло вечером 2 мая.

По словам очевидцев, на улице образовалась огромная пробка.

- Скорости толком не было, - пишут свидетели аварии. - Машина только тронулась со светофора. На его месте мог быть любой.

Завести внедорожник после серьезной аварии не удалось.

ИСТОЧНИК KP.RU