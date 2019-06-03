2019-06-03T06:43:39+03:00
Происшествия

На Королевке в Смоленске девушка выпала из окна десятиэтажного дома

Спасти человека не удалось
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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ФОТО: Виктория НИКОЛЬСКАЯ.ФОТО: Виктория НИКОЛЬСКАЯ.Фото: Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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На Королевке в Смоленске девушка выпала из окна десятиэтажного дома, сообщают очевидцы случившегося в паблике «Новая Королевка (Смоленск)» соцсети ВКонтакте. Трагедия произошла около 21.30 2 мая.

По словам очевидцев, погибшая жила в доме №1Г на улице Валентины Гризодубовой.

- Цените родных, - написали свидетели в соцсетях.

ИСТОЧНИК KP.RU

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