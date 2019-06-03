На Королевке в Смоленске девушка выпала из окна десятиэтажного дома
Спасти человека не удалось
ФОТО: Виктория НИКОЛЬСКАЯ.Фото: Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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На Королевке в Смоленске девушка выпала из окна десятиэтажного дома, сообщают очевидцы случившегося в паблике «Новая Королевка (Смоленск)» соцсети ВКонтакте. Трагедия произошла около 21.30 2 мая.
По словам очевидцев, погибшая жила в доме №1Г на улице Валентины Гризодубовой.
- Цените родных, - написали свидетели в соцсетях.
ИСТОЧНИК KP.RU