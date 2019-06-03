В Смоленске появится автобус до Геленджика
Транспорт отправится в сторону моря 22 июня
ФОТО: pixabay.com.
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В Смоленске появится автобус до Геленджика, сообщает «Смоленский автовоказал». Свой первый рейс в сторону моря автобус сделает 22 июня.
Сотрудники автовокзала отмечают, что дорога на юг займет около 30 часов. Перевозить пассажиров будут новые автобусы повышенной комфортности.
Автобус отправляется каждую субботу в 08.10 и прибывает в пункт назначения в воскресенье 14.00. Обратно выезжает из Геленджика в понедельник в 6.00, а прибывает в Смоленск во вторник в 12.00. Стоимость билета - 3500 руб., детский - 2500 руб.
Справки по телефону: 8(4812) 27-09-52.
ИСТОЧНИК KP.RU