СЕГОДНЯ 07:08 2019-06-03T07:08:05+03:00

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В Смоленске появится автобус до Геленджика, сообщает «Смоленский автовоказал». Свой первый рейс в сторону моря автобус сделает 22 июня.

Сотрудники автовокзала отмечают, что дорога на юг займет около 30 часов. Перевозить пассажиров будут новые автобусы повышенной комфортности.

Автобус отправляется каждую субботу в 08.10 и прибывает в пункт назначения в воскресенье 14.00. Обратно выезжает из Геленджика в понедельник в 6.00, а прибывает в Смоленск во вторник в 12.00. Стоимость билета - 3500 руб., детский - 2500 руб.

Справки по телефону: 8(4812) 27-09-52.

ИСТОЧНИК KP.RU